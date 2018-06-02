США задумались о санкциях против связанных с «Северным потоком – 2» компаний

Администрация Дональда Трампа, желая заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток – 2», приблизилась к введению санкций против связанных с проектом европейских компаний.

Так, США рассматривают разные способы блокировки проекта, однако, с точки зрения ключевых фигур в администрации, санкции – все более вероятный вариант, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.

«Они ни перед чем не остановятся, чтобы заблокировать «Северный поток», – цитирует зарубежное издание одного из американских чиновников.

Представитель госдепартамента США заявил, что компании, деятельность которых связана с российским энергетическим сектором, действуют «на свой страх и риск», так как Вашингтон «дал ясно понять», что за подобную деятельность фирмы попадают под санкции.

Другой источник заявил, что советник Трампа в сфере национальной безопасности Джон Болтон и другие высокопоставленные американские чиновники считают «Северный поток – 2» угрозой для безопасности США и Европы, потому намерены не дать проекту состояться.

«На карту поставлено все. Администрация на правительственном уровне пытается остановить «Северный поток», – отметил он.

Целью действий США является снижение экономического влияния России на Европу «во времена, когда действия России становятся все более опасными и непредсказуемыми».

Европейский дипломат, связанный с энергетическим сектором, отметил в беседе с Foreign Policy, что санкции США – единственное, что может помешать строительству российского газопровода.

При этом санкции усиливают разногласия между Вашингтоном и Берлином; последний все сильнее недоволен политикой Трампа по целому ряду вопросов, от торговых пошлин до ядерной сделки с Ираном.

Ранее Вашингтон призывал страны-члены ЕС воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток – 2».

США хотят заблокировать «Северный поток – 2», чтобы продавать СПГ в Европу через Германию. По мнению США, ЕС ограничен в возможностях противодействовать России из-за газовой зависимости от Москвы.

Между тем немецкая компания Wintershall выразила уверенность в том, что «Северный поток – 2» будет построен.