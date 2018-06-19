Украинский политик рассказал о плане «Б» Киева по Донбассу

Бывший посол Украины в Хорватии, советник министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Александр Левченко рассказал, что у Киева есть план «Б» по решению вопроса Донбасса.

По его словам, план «Б» заключается в то, что если не удастся вернуть Донбасс, то надо будет переключиться на «деоккупации» Крыма. «И тогда ситуация для Москвы осложнится, ведь вопрос Крыма автоматически охватывает и вопрос Донбасса», – заявил политик в интервью изданию «Апостроф».

Между тем, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может добровольно вернуть Киеву Крым по экономическим причинам или из-за международного давления. Также он заявил, что Донбасс – раковая опухоль, которую нужно отрезать для развития Украины.