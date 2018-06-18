Первый президент Украины допустил добровольный отказ России от Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может добровольно вернуть Киеву Крым по экономическим причинам или из-за международного давления.

Кравчук в интервью газете «Украинская правда» заявил, что Россия, якобы «когда не смогла справиться с Крымом», передала его Украине. «Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов», – отметил экс-глава украинского государства, подчеркнув, что полуостров требует колоссальных затрат.

Также передача Крыма Украине может стать результатом международного давления, отметил бывший политик. «Это не означает, что это может пройти быстро, может, это будет и долго», – уточнил он, передает Ura.ru.

Ранее Кравчук заявил, что Донбасс – раковая опухоль, которую нужно отрезать для развития Украины.