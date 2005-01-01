Первый президент Украины назвал Донбасс раковой опухолью

По мнению первого президента Украины Леонида Кравчука, Донбасс – раковая опухоль, которую нужно отрезать для развития Украины.

Донецкая и Луганская народные республики никогда не согласятся на статус унитарно подчиненной Киеву территории, заявил Кравчук изданию «Украинская правда». По его словам, любая попытка вернуть Донбасс силой приведет к новому витку конфликта.

«Я приведу цитату Гончара, хотя не полностью ее поддерживаю. В его дневниках написано: «Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль – Донбасс». К чему я это все говорю? Если кому-то придет в голову вернуть части, которые уже фактически отделились, то это будет неэффективно», – считает первый президент Украины.

При этом он не знает точно, что нужно сделать с Донбассом. По словам бывшего президента, можно провести референдум, но вернуть или сделать унитарно подчиненным Донбасс не получится.

Кроме того, Кравчук уверен, что российский и украинский лидеры должны сесть за стол переговоров, несмотря на то, что Порошенко отказывается общаться с Путиным:

«Он говорит: «Я не хочу с ним общаться», я так знаю из его разговоров. Что значит «не хочу»? Мы выбрали такого президента. А что ты хочешь, чтобы мы выбрали другого? Это наше право, кого выбирать. Садитесь и договаривайтесь, потому что речь идет о народах, о крови, ужасе, смерти», – заявил Кравчук.