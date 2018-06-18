ООН призвала США прекратить изъятие детей из семей

ООН призывает США немедленно прекратить практику изъятия детей из семей как наказание за действия родителей, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

«Глубоко озабочен проводимой в США практикой изъятия детей из семей в качестве наказания за действия родителей. За последние шесть недель около 200 детей были насильно изъяты. Американская ассоциация педиатров считает, что это может вызвать непоправимый ущерб с долгосрочными последствиями», – передает ТАСС заявление аль-Хусейна на 38-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Он также назвал такую политику чрезмерной.

«Призываю США немедленно прекратить практику насильственного изъятия детей, а также ратифицировать Конвенцию о правах ребенка», – сказал аль-Хусейн.