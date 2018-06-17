Сбивший пешеходов таксист оказался успешным спортсменом-бойцом

Таксист из Киргизии Чынгыз Анарбек уулу, наехавший на пешеходов в Москве, оказался спортсменом-бойцом, успешно выступавшим на международных соревнованиях.

В октябре Чынгыз занял третье место на Чемпионате мира по панкратиону в Сочи, передает «Sputnik Киргизия».

Тренер Тариэл Аттокуров рассказал, что Чынгыз тренировался в московском спортклубе «Усман-Умар» и 10 мая принимал участие в турнире в Кисловодске, где дошел до полуфинала.

«Чынгыза знаю давно. На спаррингах видно было, что у него хорошая техника и реакция. Но в то же время он был боязливым, может, поэтому у него была такая реакция – убежал после ДТП», – предположил тренер. Он также рассказал, что Чынгыз прежде работал шеф-поваром, но уволился из кафе.

«Чынгыз не такой человек, чтобы совершать ДТП специально. Это случайность. Я все это разъяснил представителю МВД КР в России Раиму Салимову», – сообщил тренер.

Мать Чынгыза Зумураткан Манапбаева вылетела в Москву, чтобы повидаться с сыном. Она рассказала, что в последнем телефонном разговоре пыталась уговорить сына отказаться от работы в такси. «Предупреждала, что он может уснуть за рулем, но он убедил меня и просил не беспокоиться», – сказала она.

«Сноха также говорила, что сын не высыпается. Кто мог знать, что такое горе постигнет нашу семью», – добавила она, подчеркнув, что ее сын не является дебоширом, не пьет и не курит.

Между тем, по месту жительства Чынгыза Анарбек уулу в Москве проведен обыск. Об этом сообщило представительство министерства внутренних дел Киргизии в России.

Напомним, в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали две гражданки Мексики, двое граждан Азербайджана, украинец и двое россиян. Опубликовано видео ДТП. Водителем оказался гражданин Киргизии.