Япония сообщила о почти 50 пунктах требований США к КНДР

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17 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 06:20  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность будущих подобных поездок. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Почему Латвия боится обнародования архивов КГБ

В отличие от Литвы, архив КГБ в Латвии сохранился. Но контрразведка боится его обнародоватьФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии прекратила работу так называемая Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР, порекомендовав опубликовать предмет своего исследования – архивы, содержащие списки сотрудников и агентуры. Однако руководство страны не спешит этого делать. Почему? И что за материалы изучала эта комиссия в течение двадцати лет?  Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, ничего не получится

Захар Прилепин, писатель
Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко. А они не желают гей-парада. Нужна какая-то акция солидарности. Подробности...
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Как сделать русский языком глобального общения

Антон Крылов, журналист
Нежелание и неспособность человечества говорить на одном языке вообще очень сложно объяснить чем-то ещё, кроме Божественного промысла. Про Вавилонскую башню ведь все помнят? Подробности...
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Немецкие футбольные комментаторы стали народным посмешищем

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные телеканалы вынуждены проявлять изобретательность, чтобы качественно освещать спортивное мероприятие огромного масштаба, но так, чтобы не допустить улучшения имиджа России Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Япония сообщила о почти 50 пунктах требований США к КНДР

          17 июня 2018, 04:53

          Текст: Антон Антонов

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          США предъявили требования к КНДР по 47 пунктам, сообщил глава МИД Японии Таро Коно.

          Как сообщил глава МИД Японии, его коллега из США Майкл Помпео объяснил Северной Корее, что термин «полная денуклеаризация» подрузамевает «ликвидацию в проверяемой и необратимой форме ядерного и других видов оружия массового уничтожения».

          Уточняется, что Пхеньяну «представлены требования по 47 позициям», передает ТАСС со ссылкой на NHK.

          Для снятия санкций необходимо, чтобы КНДР выполнила «требование полной денуклеаризиции в таком понимании», заявил Коно.

          Министр считает, что КНДР не отойдет от своего обязательства провести полную денуклеаризацию в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

          Глава МИД Японии также сообщил, что «сокращение присутствия вооруженных сил США в Южной Корее сейчас не рассматривается». Он подчеркнул, что «об этом не может быть речи до тех пор, пока ситуации в области безопасности в регионе не изменится кардинальным образом».

          12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи. После этого Пентагон приостановил учения с Южной Кореей.


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