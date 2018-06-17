Япония сообщила о почти 50 пунктах требований США к КНДР

США предъявили требования к КНДР по 47 пунктам, сообщил глава МИД Японии Таро Коно.

Как сообщил глава МИД Японии, его коллега из США Майкл Помпео объяснил Северной Корее, что термин «полная денуклеаризация» подрузамевает «ликвидацию в проверяемой и необратимой форме ядерного и других видов оружия массового уничтожения».

Уточняется, что Пхеньяну «представлены требования по 47 позициям», передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Для снятия санкций необходимо, чтобы КНДР выполнила «требование полной денуклеаризиции в таком понимании», заявил Коно.

Министр считает, что КНДР не отойдет от своего обязательства провести полную денуклеаризацию в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Глава МИД Японии также сообщил, что «сокращение присутствия вооруженных сил США в Южной Корее сейчас не рассматривается». Он подчеркнул, что «об этом не может быть речи до тех пор, пока ситуации в области безопасности в регионе не изменится кардинальным образом».