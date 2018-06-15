Непогода обесточила 300 населенных пунктов на Украине

Порядка 300 населенных пунктов были обесточены на Украине из-за непогоды, один человек погиб, сообщила госслужба страны по ЧС.

В ночь на 15 июня из-за «осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях», передает РИА «Новости».

В частности, в Киевской области без электричества остались 173 населенных пункта, в Винницкой – 72, в Житомирской – 31, в Черкасской – 19.

Кроме того, из-за падения деревьев пострадали два человека, один погиб.

В Киевской области области, по предварительным данным, повреждены кровли восьми зданий.

Местные власти принимают меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.

Напомним, в мае в Москве шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра.