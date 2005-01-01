Из-за сильного ветра в Москве пострадали шесть человек, в том числе двое детей

В Москве шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра, сообщили в экстренных службах столицы.

Так, в разных районах Москвы из-за сильного ветра рухнули семь деревьев; пострадали шесть человек, об их состоянии не сообщается, передает РИА «Новости».

Отмечается, что одно дерево упало на провода контактной сети трамвайной линии, что нарушило движение транспорта.

По прогнозам синоптиков, шквалистый ветер сохранится в Москве еще на сутки, сообщает интернет-портал «Метеовести».

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды.