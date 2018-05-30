МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды

ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 20 м/с в ближайшие часы и до конца дня.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 22.00 мск 30 мая местами в Москве ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 м/с», – передает ТАСС сообщение столичного главка МЧС.

В ведомстве рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении, а на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Водителям рекомендовано парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Напомним, во вторник в Росгидромете сообщили, что в среду в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.