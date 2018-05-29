В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности

В среду, 30 мая, в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщили в Росгидромете.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – передает РИА «Новости» сообщение Гидрометцентра.

В среду порывы западного и северо-западного ветра в Москве и Московской области достигнут 12-17 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду.

Напомним, в понедельник москвичей предупредили о грядущем «обвале холода» во второй половине недели.