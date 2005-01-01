Москвичей предупредили о грядущем «обвале холода»

В Москве в последнюю неделю весны ожидается контрастная погода: летнюю жару сменит сильное похолодание, рассказала специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Погода на этой неделе обещает быть очень контрастной, сейчас с каждым днем проникший к нам прохладный воздух будет нагреваться все лучше, и, судя по всему, в среду в Москве в дневные часы температура может повыситься до 26-27 градусов, в столичном регионе мы ожидаем 24-29 градусов. Это, в общем-то, температурные показатели для макушки лета», – передает РИА «Новости» слова Волосюк.

По ее словам, волна тепла окажется кратковременной, во второй половине недели москвичей ждет «обвал холода».



«Воздух придет очень холодный, он будет арктического происхождения, и 1 июня, в первый день лета, у нас, по иронии судьбы, температура может оказаться даже на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений. То есть среда, судя по всему, станет самым теплым днем недели, а пятница - самым холодным», – сказала она.

Напомним, ранее Росгидромете сообщили, что в понедельник в столичном регионе ожидается теплая погода без существенных осадков.