Владельца лодочной станции арестовали по делу о трагедии с катамараном

Волгоградский суд арестовал владельца лодочной станции Леонида Жданова по делу о затонувшем при столкновении с баржей катамаране.

С этой лодочной станции вышел катамаран перед тем, как столкнуться с баржей, передает ТАСС.

«Ходатайство удовлетворить <...> о мере пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – сказал судья.

Ранее в четверг в МЧС сообщали, что столкнувшийся на Волге с баржей катамаран был исключен из реестра в госинспекции по маломерным судам (ГИМС).

Напомним, 11 июня при столкновении катамарана с баржей в Волгограде погибло 11 человек.

В среду был задержан владелец лодочной станции, который не предотвратил выход катамарана в акваторию Волги.

До этого в СК заявили, что считают виновником столкновения с баржей в Волгограде владельца катамарана, управлявшего судном. Сообщалось также, что катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев, ранее судимый за действия сексуального характера и стрельбу.

Капитан баржи сообщил, что его команда до последнего пыталась уйти от столкновения с катамараном, а после – спасти тонущих людей.