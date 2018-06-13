Задержан второй предполагаемый виновник трагедии на Волге

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России задержали владельца лодочной станции, не предотвратившего выхода в акваторию Волги катамарана, который впоследствии столкнулся с баржей, сообщили в пресс-службе управления.

По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО «Пристань» не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги, передает ТАСС.

«Кроме того, следователями проводится обыск в жилище судоводителя маломерного судна и иные следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего», – отметили в пресс-службе.

Ранее в СК заявили, что считают виновником столкновения с баржей в Волгограде владельца катамарана, управлявшего судном. Сообщалось также, что катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев, ранее судимый за действия сексуального характера и стрельбу.

Капитан баржи сообщил, что его команда до последнего пыталась уйти от столкновения с катамараном, а после него – спасти тонущих людей.

Напомним, 11 июня при столкновении катамарана с баржей в Волгограде погибло 11 человек.