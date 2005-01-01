Выросло число жертв столкновения катамарана с баржей на Волге

В результате столкновения частного катамарана «Елань» и баржи в Волгограде погибли 10 человек, сообщил представитель областной поисково-спасательной службы.

Сперва сообщалось об одной жертве столкновения, позднее были «обнаружены тела еще двух погибших». После этого источник ТАСС сообщил уже о девяти жертвах: «Среди погибших – пять женщин и четыре мужчины».

В поисково-спасательной службе подтвердили, что жертвами стали 10 человек: «Девять нашли водолазы, и одного – раньше (тело женщины было обнаружено сразу после аварии)».

Судьба одного человека остается неизвестной.

Местные власти сообщили, что на 12-местном катамаране находились 16 человек.

«Перегрузка была, наверное», – заявил представитель администрации региона.

Представитель администрации также сообщил, что спасены пять человек.

В Росморречфлоте сообщили, что катамаран не имел необходимых документов и опознавательных огней. Катамаран не был зарегистрирован в ГИМС МЧС.

МВД России направило сотрудников центральных подразделений для расследования аварии. В СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Напомним, в результате столкновения «лоб в лоб», которое произошло в 250 м от берега в районе речного порта в акватории Волги, баржа «подмяла под себя» частный прогулочный катамаран, сообщили в экстренных службах.