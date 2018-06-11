Баржа и катамаран столкнулись на Волге

В Волгограде произошло столкновение баржи и катамарана, один человек погиб, судьба еще нескольких остается неизвестной, сообщили в экстренных службах.

В результате столкновения, которое произошло в 250 м от берега в районе речного порта в акватории Волги, частный прогулочный катамаран опрокинулся.

Проводится спасательная операция. Спасены семь из 17 человек, которые находились на катамаране, передает ТАСС.

Судьба девяти человек неизвестна, передает РИА «Новости».