Капитан баржи: Люди на катамаране не пытались себе помочь

Капитан баржи, с которой в ночь на вторник под Волгоградом столкнулся катамаран, сообщил, что его команда до последнего пыталась уйти от столкновения, а после него – спасти тонущих людей.

Аудиозапись с рассказом мужчины опубликовал telegram-канал Mash. По словам капитана, катамаран на барже заметили с помощью радиолокационной станции.

«Заметили цель, которая двигалась в нашу сторону. Визуально не было видно. При приближении старпом навел прожектор и включил его. Мы сперва пытались выйти на радиосвязь. Судно не ответило. Старпом, не выключая прожектора, начал вести судно и подавать звуковой сигнал и одновременно изменил курс судна вправо. Попутно у нас остров был. И когда судно хорошо от острова отделилось, только тогда оно стало хорошо отображаться на локаторе. Оно приближалось и сливалось с общим очертанием левого берега. Не было видно, что это конкретная цель. Они не ответили. Двигались таким же курсом, не меняя его», – рассказал капитан.

Также он отметил, что когда его старший помощник навел на катамаран прожектор и начал светить, «они включили опознавательные знаки, но это было порядка 200 метров до судна».

«Я объявил тревогу «человек за бортом». Наш экипаж вытащил всех живых, потому что никаких служб естественно на тот момент не было. В темноте подъехала ещё одна лодка, которая помогла спасать», – добавил капитан баржи.

Когда члены его экипажа начали доставать пострадавших из воды, «они не пытались сами себе помочь».

«Они просто лежали. Мы их вытащили в лодку, с лодки перегрузили на теплоход. Все были в состоянии опьянения. Кто-то побольше, кто-то поменьше. Но от всех шел характерный запах алкоголя. Был один самый трезвый. Он доплыл до лодки, его подобрали с помощью спасательного круга», – рассказал капитан.

По его совам, его подопечные подъехали на шлюпках посмотреть, кого можно еще спасти, но вытащили только женщину без признаков жизни.

Ранее в СК заявили, что считают виновником столкновения с баржей в Волгограде владельца катамарана, управлявшего судном. В крови капитана катамарана был обнаружен алкоголь. Также сообщалось, что катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев, который до этого был приговорен к четырем годам лишения свободы за действия сексуального характера и стрельбу на берегу Дона.

Напомним, 11 июня при столкновении катамарана с баржей в Волгограде погибло 11 человек. Еще пять пострадали, трое из них находятся в больнице.