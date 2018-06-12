Столкнувшимся с баржей катамараном управлял экс-глава волгоградского района

Катамараном, который столкнулся с баржей на Волге, управлял Дмитрий Хахалев, прежде возглавлявший Калачевский район Волгоградской области, экс-чиновник погиб, сообщил источник во властных структурах региона.

Хахалев является и собственником судна, передает ТАСС.

В 2009 году Хахалев был приговорен к четырем годам лишения свободы за то, что в 2008 году совершил действие сексуального характера в отношении женщины на базе отдыха и избил ее, а также открыл стрельбу на берегу Дона. Хахалев несколько раз ударил прикладом карабина мужчину, когда тот отбирал у него оружие. Также Хахалев оскорбил правоохранителей.