Капитан столкнувшегося с баржей катамарана был пьян

В крови капитана катамарана, столкнувшегося с баржей в Волгограде, обнаружен алкоголь, сообщил начальник ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Вячеслав Барканов.

«В Волгоградские областные бюро судмедэкспертизы поступило 11 тел. Исследовали восемь тел, уже сделали одно судебное химическое исследование. У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения – с 2,5 начинается сильная степень алкогольного опьянения», – сказал Барканов, передает ТАСС.

Ранее в экстренных службах сообщили, что катамаран двигался с потушенными огнями перпендикулярно судовому ходу. На борту праздновали день рождения.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев, который до этого был приговорен к четырем годам лишения свободы за действия сексуального характера и стрельбу на берегу Дона.

При столкновении катамарана с баржей в Волгограде погибло 11 человек. Еще пять пострадали, трое из них находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело.