К массовой гибели людей на Волге привели грубейшие нарушения

Столкнувшийся с баржей катамаран двигался с потушенными огнями перпендикулярно судовому ходу, сообщают в экстренных службах.

Баржа шла вдоль реки по судовому ходу, а катамаран – перпендикулярно судовому ходу, то есть, пересекал реку от берега к берегу. При этом он двигался без ходовых огней и не был замечен, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

На борту катамарана шла вечеринка по случаю дня рождения, сообщает телеграм-канал Mash. Судно шло без внешних огней и было невидимо в темноте. Предположительно, у владельца не было разрешения на перевозку пассажиров.

Катамаран попал под баржу и стал быстро заполняться водой. Спастись смогли те, кто быстро отреагировал и успел выброситься из иллюминаторов наружу.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев, который до этого был приговорен к четырем годам лишения свободы за действия сексуального характера и стрельбу на берегу Дона.

При столкновении катамарана с баржей в Волгограде погибло 11 человек. Еще пять пострадали, трое из них находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело. Баржа не пострадала.