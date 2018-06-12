Столкнувшаяся с катамараном баржа осталась цела

Баржа «Капитан Вечеркин» не получила повреждений в результате столкновения с катамараном в Волгоградской области.

«Судно находится на рейде Волгограда в ожидании результатов расследования. Повреждений нет. Команда судна предприняла все возможные меры для избежания столкновения, а также по спасению утопающих», – сообщили в пресс-службе управляющей компании T. A. Management UCL Holding, передает ТАСС.

В экстренных службах региона сообщили, что так как катамаран использовался в личных целях, лицензия от него не требуется. Там также предположили, что судно могли реконструировать, так как грузоподъемность катамарана – 12 человек.

Трое из пяти пострадавших находятся в больнице в удовлетворительном состоянии, но их могут выписать уже во вторник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц»).

По данным Росморречфлота, катамаран был зарегистрирован в ГИМС, передает РИА «Новости».

Напомним, в Волгограде катамаран «лоб в лоб» столкнулся с баржей.

Погибли как минимум 10 человек, поиски еще одного человека продолжаются. Предположительно катамараном управлял Дмитрий Хахалев, прежде возглавлявший Калачевский район Волгоградской области.