Разбившийся на Волге катамаран списали из реестра для использования в коммерческих целях

Столкнувшийся на Волге с баржей катамаран был исключен из реестра в госинспекции по маломерным судам (ГИМС), так как его планировали использовать в коммерческих целях, сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, ранее катамаран «был зарегистрирован в реестре маломерных судов, в 2016 году он получил положительное заключение о годности к плаванию», передает ТАСС.

«Однако в 2017 году его исключили из соответствующего реестра на основании поступившего заявления, что катамаран планируется использовать в коммерческих целях», – сообщили в МЧС.

Отмечается, что под учетом ГИМС находятся только те маломерные суда, которые используются в личных, а не коммерческих целях.

Вместе с тем в момент аварии на борту судна были размещены ранее присвоенные идентификационные номера, что является нарушением установленных правил.

«Лицо, управлявшее маломерным судном, удостоверения на право управления маломерным судном, используемым в некоммерческих целях, не имело», – сообщил представитель МЧС.

Уточняется, с момента снятия с учета и до 11 июня 2018 года катамаран не выходил в акваторию Волги.

В министерстве считают, что «причиной аварии, вероятнее всего, явилось несоблюдение судоводителем правил плавания в части выхода маломерного судна на судовой ход и превышение максимального количества людей на борту».

Так, на катамаране было 16 человек, хотя он рассчитан максимум на 12.

Кроме того, факторами, способствовавшими трагедии, стали отсутствие у судоводителя права управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, отсутствие у катамарана государственной регистрации, также выпуск незарегистрированного маломерного судна со стоянки.

Подчеркивается, что истинные причины аварии установят в рамках расследования, которое проводит Следственный комитет.

После инцидента с данным катамараном МЧС России «совместно с территориальными органами МВД России и Ространснадзора», а также с участием общественных организаций, будет инициировать проверки мест базирования маломерных судов и их стоянок «для выявления не зарегистрированных лодок, катеров, яхт и катамаранов».

«Кроме того, в органах прокуратуры будут инициированы внеплановые проверки баз для стоянки маломерных судов на предмет нарушения правил пользования в части содержания маломерных судов, не зарегистрированных в установленном законом порядке», – добавили в министерстве.

При этом выяснилось, что база маломерных судов в Волгограде, где располагался столкнувшийся с баржей катамаран, в апреле проходила освидетельствование ГИМС и имела разрешение на работу.

На тот момент маломерных судов, не зарегистрированных в установленном порядке, выявлено не было.

Напомним, 11 июня при столкновении катамарана с баржей в Волгограде погибло 11 человек.

В среду был задержан владелец лодочной станции, который не предотвратил выход катамарана в акваторию Волги.

До этого в СК заявили, что считают виновником столкновения с баржей в Волгограде владельца катамарана, управлявшего судном. Сообщалось также, что катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев, ранее судимый за действия сексуального характера и стрельбу.

Капитан баржи сообщил, что его команда до последнего пыталась уйти от столкновения с катамараном, а после – спасти тонущих людей.