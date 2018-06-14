Кабмин одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста

Российское правительство на заседании в четверг одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста, сообщил помощник президента Андрей Белоусов.

Он также отметил, что кабмин одобрил законопроект о повышении НДС с 18% до 20%, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 для женщин, а также увеличить ставкуналога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.