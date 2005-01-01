Китай первым в мире вывел спутник на точку L2 на обратной стороне Луны

Китайский спутник-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост») в четверг, 14 июня, успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите.

Как сообщили в Национальном космическом управлении Китая, спутник-ретранслятор «Цюэцяо» для лунной миссии «Чанъэ-4» был запущен 21 мая космодрома «Сичан» на юго-западе Китая, передает РИА «Новости».

В 11.06 по местному времени (06.06 мск) спутник-ретранслятор успешно вышел на точку Лагранжа L2, расположенную в 60 тыс. километрах от Луны.

В точке Лагранжа L2 орбитальный период объекта равен орбитальному периоду Земли, объект способен долгое время сохранять свою ориентацию относительно Солнца и Земли.

Ранее в США заявляли, что американские власти не должны оставлять без внимания наращивание Китаем инвестиций в производство и исследования, связанные с космическими технологиями.