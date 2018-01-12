США обеспокоились космическими успехами Китая

Американские власти не должны оставлять без внимания наращивание Китаем инвестиций в производство и исследования, связанные с космическими технологиями, заявили эксперты на заседании комитета палаты представителей США по вооруженным силам.

Конгрессмен Дуг Ламборн заявил, что темы роста спутниковой отрасли Китая являются «угрожающими», а эксперт центра азиатских исследований Дин Ченг сообщил, что Пекин активно занимает нишу дешевых спутников, которые могут приобретать по низким ценам такие страны, как Нигерия, Боливия и Венесуэла.

Все это угрожает американской компании Boeing на мировом рынке спутниковой связи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Space News.

Эксперты подчеркнули, что на данный момент Китай сосредоточился на собственных разработках, что позволит ему сократить отставание от зарубежных конкурентов и даст возможность «задавать тон технологической гонке».

По словам конгрессмена Элис Стефаник, несмотря на то, что пока нельзя с уверенностью говорить о том, что технологическое доминирование КНР является предрешенным, достижения Пекина должны отразиться на увеличении расходов США на оборону.

Напомним, в мае 2017 года Китай объявил о запуске крупнейшей спутниковой системы навигации, а в ноябре состоялся запуск спутников Beidou-3 китайской глобальной навигационной системы.

Планируется, что к 2020 году КНР выведет на орбиту 30 спутников.