Следствие на Украине не нашло «российского следа» в убийстве Вороненкова

Украинский прокурор Анатолий Вельков заявил, что следствие не увидело признаков «российского следа» в убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.

По данным прокуратуры, Тарасенко подвозил киллера Паршова к месту убийства и затем пытался скрыть следы преступления. Лосю следствие вменяет слежку за Вороненковым.

«Мотивом совершения преступления Лосем и Тарасенко следствие заявляет корыстные мотивы, какого либо упоминания о российском следе в их эпизодах дела нет», – заявил прокуров, слова которого передает «Страна.ua».

В среду, 13 июня, в Шевченковском райсуде Киева проходит подготовительное заседание по делу об убийстве Вороненкова. Дело будет слушать коллегия судей под председательством Виталия Циктича. Обвиняемые – Александр Лось и Ярослав Тарасенко.

Суд планирует рассматривать вопрос о принятии или нет обвинительного акта. Кроме того, ожидается продление меры пресечения фигурантам дела.

В октябре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что убийство Дениса Вороненкова, совершенное в центре Киева, заказал отец детей жены экс-депутата Марии Максаковой – Владимир Тюрин.