На МКС заключили пари о победителе ЧМ-2018

Немецкий астронавт Александр Герст заключил пари с российским коллегой Сергеем Прокопьевым: если Россия выиграет домашний ЧМ по футболу, Герст нарисует на лбу российский флаг, а если победит ФРГ, россиянин побреется налысо.

Герст сообщил об этом на пресс-конференции 12 июня, которую он дал на борту Международной космической станции, передает Deutsche Welle.

В случае победы российской сборной на ЧМ немецкий астронавт нарисует у себя на лбу флаг страны-хозяйки первенства. В случае же победы Германии астронавт Сергей Прокопьев будет вынужден побриться налысо – то есть повторить прическу Герста.

При этом Александр Герст не стал высказывать свой прогноз результата чемпионата мира.

Отмечается, что в ближайшие недели Александр Герст будет примерять на себя роль командира МКС, руководство которой перейдет к нему в октябре 2018 года.

Ранее ни один немецкий астронавт не занимал эту должность.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.