Трамп отказался считать себя равным Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя и лидера КНДР Ким Чен Ына равными.

«Нет, я так не думаю», – ответил Трамп на вопрос, считает ли он себя и Ким Чен Ына равными, заданный на пресс-конференции, передает ТАСС.

При этом Трамп отметил, что Ким Чен Ын в своей стране обладает очень большой властью.

Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым человеком и умным переговорщиком.

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам встречи в Сингапуре. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США.