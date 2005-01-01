Появилось видео с места столкновения поезда и автобуса под Орлом

В Сети появилось видео с места столкновения автобуса и грузового поезда на железнодорожном переезде в Орловской области.

На видео «Вести.ру» видно, что перевернутый автобус после столкновения упал в кювет в нескольких метрах от дороги и переезда. Вагоны поезда с рельсов не сошли.

Напомним, утром 10 июня на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли, 12 пострадали.

Авария произошла из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора.