Мигрант разрушил кафе своего работодателя из-за задержки зарплаты

В суд Красноармейского района Челябинской области направлено уголовное дело в отношении в мигранта из Узбекистана, которого обвиняют в уничтожении нескольких зданий.

Мужчина сжег спецтехнику и разрушил несколько строений на сумму более 7 млн рублей, чтобы отомстить своему работодателю за невыплату зарплаты, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в 2012 году. На территории карьера ООО «Горное дело» вблизи села Муслюмово Кунашакского района мигрант распределил под несколькими машинами покрышки и поджег их, считает следствие. В результате пожара пострадали два самосвала, автомобиль марки «Соболь», экскаватор и бульдозер.

После этого мужчина на погрузчике уехал за несколько километров от карьера, в деревню Сычево Красноармейского района, где методом тарана попытался уничтожить здание придорожного кафе, две бани, шиномонтаж и трансформаторную будку. В прокуратуре отметили, что в кафе в это время находились двое людей.

Затем злоумышленник скрылся, его задержали в Красноармейском районе лишь спустя пять лет. Сейчас ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 167 УК в уничтожении или повреждении имущества. Мигранту грозит до пяти лет лишения свободы.