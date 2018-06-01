МИД указал на несоответствия в заявлениях врачей Скрипалей

Заместитель официального представителя российского МИД Артем Кожин отметил, что заявления врачей в Солсбери, лечивших экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, не отвечают на вопросы России и не соответствуют уже озвученным сведениям.

«Не проясняют ситуацию и прозвучавшие в британских СМИ высказывания врачей госпиталя в Солсбери, которые не только не содержат ответов на ранее поставленные нами перед официальным Лондоном вопросы о деталях лечения двух российских граждан, но и не стыкуются с ранее озвученными сведениями по данному происшествию», – сказал Кожин, передает РИА «Новости».

По его мнению, заявления врачей лишь подтверждает мнение России «о целенаправленной работе британских властей по введению общественности в заблуждение», для чего в информационное пространство «периодически вбрасываются новые, с позволения сказать, факты по этому делу».

Кожин отметил, что британские власти продолжают уходить от прямого общения с российской стороной. Лондон оставляет запросы Москвы о сотрудничестве без ответа, создавая вокруг следствия «атмосферу секретности», а также контролируя подачу информации через СМИ.

Он добавил, что Россия продолжит требовать от Британии исчерпывающих ответов на все поставленные вопросы в связи с «провокацией в Солсбери».



Дипломат также заявил, что Россия готова оказать любое содействие Юлии Скрипаль в возвращении на родину.



«Появление на прошлой неделе видеообращения Юлии Скрипаль, безусловно, обнадеживает в плане того, что она жива и находится в добром здравии. Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину. Готовы оказать ей в этом все необходимое содействие», – сказал Кожин.

По его словам, непонятно, насколько свободна Скрипаль в своих высказываниях. Также остается неясным, в каких условиях она сейчас находится, и может ли она беспрепятственно общаться с внешним миром. «Поэтому при всем уважении к ее частной жизни мы не снимаем вопрос о предоставлении консульского доступа к нашим согражданам», – подчеркнул дипломат.

Кожин заметил, что «явная скованность» Юлии в видеообращении может указывать на то, что ей не хватает «моральной и психологической поддержки родственников». Он напомнил, что британские власти дважды отказали двоюродной сестре Юлии Виктории в визе, чиня «искусственные препятствия».

Напомним, британские врачи рассказали о трех ключевых факторах спасения Скрипалей. Врачи больницы в Солсбери разошлись во мнениях относительно того, было ли примененное лечение опасно для их пациентов.