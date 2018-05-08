Москва сочла решение США по Ирану сведением политических счетов

Российский МИД выразил глубокое разочарование решением Соединенных Штатов выйти из соглашения по иранской ядерной программе, назвав решение Вашингтона сведением политических счетов с Ираном.

«США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что объявленные решения Соединенных Штатов являются очередным подтверждением недоговороспособности Вашингтона.

«Иран строго придерживается взятых на себя обязательств, что регулярно подтверждается со стороны МАГАТЭ. (...) Каких-либо оснований для подрыва СВПД нет и быть не может. План действий доказал свою полную дееспособность», – отмечает ведомство, подчеркивая, что действия Вашингтона подрывают международное доверие к МАГАТЭ.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.