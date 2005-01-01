Медведев предложил назначить Силуанова первым вице-премьером

Дмитрий Медведев, кандидатуру которого предложили на пост премьер-министра России, в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» предложил на пост первого вице-премьера кандидатуру Антона Силуанова.

Как сообщает РИА «Новости», приехав в Госдуму, Медведев встретился с фракцией «Единая Россия» и озвучил свои предложения, заявив, что они «могли бы впоследствии войти в правительство, если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена».

«Предполагается, что если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Германович Силуанов... Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов», – сказал Медведев.

Также на встрече с фракцией «Единая Россия» Медведев предложил кандидатуру Татьяны Голиковой на пост вице-премьера по здравоохранению.

Как сообщает ТАСС, Медведев также предложил кандидатуру замминистра обороны Юрия Борисова на пост вице-премьера, курирующего ВПК.

Также в вице премьеры Медведев предложил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Ольгу Голодец, помощника президента Константина Чуйченко и руководителя аппарата кабмина Максима Акимова.

Примечательно, что Медведев не озвучил кандидатов на министерские посты, а также не назвал Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева.

Фракция ЕР поддержала кандидатуру Медведева на пост премьера, сообщил участник консультаций Медведева с фракцией в Госдуме.

Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.

Ранее думские фракции отреагировали на внесенную президентом России Владимиром Путиным кандидатуру премьера. До этого президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Медведева на пост премьер-министра страны.

Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом России: с 8 мая 2012 года.