Назван потенциальный лидер президентской гонки на Украине

На выборах президента Украины, если бы они проходили в середине апреля 2018 года, наибольшее количество голосов получила бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, следует из данных исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет за Тимошенко голоса бы отдали 8%, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 6,3%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко – 6,1%, за президента Украины Петра Порошенко – 6%, за лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского – 5,4%, за лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука – 4,8%, передает УНИАН.

За лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича отдали бы голоса 4,4% граждан страны, за сопредседателя «Оппозиционного блока» Юрия Бойко – 4,3%. За остальных кандидатов отдали бы менее 2% голосов.

Еще 5,7% заявили, что вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, 14% решили не принимать участие в голосовании, 29,3% не определились, за кого голосовать. Еще 1,4% отказались отвечать на вопросы.

Если рассчитывать проценты по отношению к тем, кто определился, то в первом туре Тимошенко бы получила 16,1% голосов избирателей, Гриценко – 12,7%, Ляшко и Порошенко – по 12,2%. Тимошенко и Гриценко вышли бы во второй тур.

Также респондентам предложили выбрать кандидата в 22 парах возможных участников второго тура выборов президента. Порошенко получал бы меньше голосов, чем конкуренты.

Среди 27 общественно-политических деятелей, которые присутствовали в списке опросника, лучшее отношение среди населения Украины имеют Зеленский (положительно – 40%, нейтрально – 41% и отрицательно – 11%) и Вакарчук (38%, 42%, 12%). Также положительный баланс отношения имеет Гриценко. К другим деятелям положительно относятся не более 17%.

Если бы в середине апреля прошли выборы в Верховную раду, то больше всего голосов получили бы «Батькивщина», «Гражданская позиция» и Радикальная партия – за них проголосовали бы 8,5%, 6,8% и 6,7% граждан Украины соответственно. 4,1% респондентов вычеркнули бы все партии, 12,3% решили не принимать участие в голосовании; 23,1% не определились, за кого голосовать. В пересчете на количество потенциальных участников голосования результаты были следующими: 14,4% проголосовали бы за «Батькивщину», 11,5% - за «Гражданскую позицию», 11,4% - за Радикальную партию.

Опрос проводился с 5 по 19 апреля 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу клиента. Опрошено 2004 респондента, проживающие в 110 населенных пунктах всех регионов Украины по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Отметим, что Тимошенко неизменно лидирует в подобных опросах уже давно – однако редко набирает хотя бы 20% голосов.