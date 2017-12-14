Определен лидер президентского рейтинга на Украине

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге возможных кандидатов на пост президента, за нее готовы проголосовать 14% избирателей.

Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», среди респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и уже определились с выбором, за Тимошенко готовы проголосовать 14%. За действующего президента Петра Порошенко готовы отдать свой голос 9% опрошенных, передает РИА «Новости».

Экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко поддерживают 11%, сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» в украинском парламенте Юрия Бойко и фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука – по 9%. За лидера Радикальной партии Олега Ляшко и шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать 8% респондентов, за лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича – 6%.

Организаторы опроса считают, что на выборах президента Украины будет назначен второй тур. Это происходит, когда ни один из кандидатов не набрал 50% голосов.

В опросе приняли участие 6 тыс. совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля.

В феврале сообщалось, что рейтинг симпатий украинцев к Порошенко резко упал. По данным опроса, проведенного Международным республиканским институтом США, Юлию Тимошенко поддерживали 19% жителей страны.

Следующие президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.