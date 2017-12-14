США выступили с заявлением по поводу лозунгов «очистить Украину от жидов»

Американское посольство в Киеве выступило с заявлением в связи с усиливающимися на Украине националистическими проявлениями.

«Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости», – сказано в сообщении посольства в Twitter.

Поводом к этому послужили массовые выступления националистов на Украине, приуроченные к очередной годовщине трагических событий в Одессе в 2014 году. Так, в самой Одессе тысячи украинских националистов устроили «марш памяти», который назвали «демонстрацией украинской силы». На нем открыто звучали оскорбления не только в отношении русских, но и других национальностей. Аналогичные акции в этот день прошли и во Львове.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский опубликовал видео, на котором руководитель ячейки радикальной организации «Правый сектор*» в Одессе Татьяна Сойкина призвала очистить Украину от «жидов».

«Сойкина призывает очистить Одессу и Украину от жидов: «Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам! Не олигархии. Слава Украине! Интересно, она имеет в виду – еврейские погромы или сразу Холокост?» – написал Долинский в своем Facebook.

Он также задался вопросом, нужно ли евреям «собираться на выход» или в стране все-таки есть правоохранительная система.

В апреле Amnesty International возмутилась нежеланием властей Украины наказывать радикалов. Сообщалось, что мишенью для их нападений может стать и становится любой: евреи, женщины, антикоррупционные активисты, цыгане, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, почему США только сейчас «прозрели» и заметили, что на Украине уже полным ходом идет героизация клиента Абвера Бандеры и эсэсовца Шухевича.