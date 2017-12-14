США выступили с заявлением по поводу лозунгов «очистить Украину от жидов»

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4 мая, пятница  |  Последнее обновление — 16:30  |  vz.ru
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Что стоит за «иранским ядерным досье», которое «похитил» Израиль

«Эти документы полностью доказывают, что Иран бесстыдно врал, когда заявлял, что никогда не разрабатывал ядерное оружие»Фото: Raheb Homavandi/Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Моссад захватил «тайный архив ядерной программы Ирана», из которого следует: все это время Тегеран обманывал мировое сообщество и продолжал работу над созданием ядерного оружия. Это можно было бы воспринимать как шутку, но шутки, к сожалению, кончились. Речь идет о действительно опасной угрозе. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Если человек пристаёт к женщинам, не значит, что у него плохой вкус в литературе

Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
К вопросу о французском фотографе, который якобы раздавал Нобелевские премии. Не сходите с ума. А вообще, чего все хотят от Нобелевской премии? Она никогда не была честной. Подробности...
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Ничего, кроме чернухи, современные авторы снимать не умеют

Рамиль Замдыханов, журналист
Отчаявшись снять кино про наркомана, насилующего кого-то там, они начинают снимать неких условных «Кубанских казаков». От которых с души воротит не хуже, чем от наркоманов. Есть ли выход? Выхода нет. Или есть. Подробности...
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В чем наша сила?

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Такое ощущение, что мир сошел с ума. Нам в карман суют чей-то кошелек, а потом кричат «держи вора!». Знакомые отворачиваются. Нас загоняют в угол… К сожалению, это наша новая реальность. На следующие лет десять. Почему? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          США выступили с заявлением по поводу лозунгов «очистить Украину от жидов»

             4 мая 2018, 15:49
          Фото: РИА Новости
          Текст: Ольга Никитина

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          Американское посольство в Киеве выступило с заявлением в связи с усиливающимися на Украине националистическими проявлениями.

          «Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости», – сказано в сообщении посольства в Twitter.

          Поводом к этому послужили массовые выступления националистов на Украине, приуроченные к очередной годовщине трагических событий в Одессе в 2014 году. Так, в самой Одессе тысячи украинских националистов устроили «марш памяти», который назвали «демонстрацией украинской силы». На нем открыто звучали оскорбления не только в отношении русских, но и других национальностей. Аналогичные акции в этот день прошли и во Львове.

          Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский опубликовал видео, на котором руководитель ячейки радикальной организации «Правый сектор*» в Одессе Татьяна Сойкина призвала очистить Украину от «жидов».

          «Сойкина призывает очистить Одессу и Украину от жидов: «Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам! Не олигархии. Слава Украине! Интересно, она имеет в виду – еврейские погромы или сразу Холокост?» – написал Долинский в своем Facebook.

          Он также задался вопросом, нужно ли евреям «собираться на выход» или в стране все-таки есть правоохранительная система.

          В апреле Amnesty International возмутилась нежеланием властей Украины наказывать радикалов. Сообщалось, что мишенью для их нападений может стать и становится любой: евреи, женщины, антикоррупционные активисты, цыгане, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели.

          Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, почему США только сейчас «прозрели» и заметили, что на Украине уже полным ходом идет героизация клиента Абвера Бандеры и эсэсовца Шухевича.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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