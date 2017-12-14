Amnesty International возмутилась нежеланием властей Украины наказывать радикалов

Международная правозащитная организация Amnesty International обратила внимание на бездействие украинских властей в ситуации погрома цыганского лагеря радикальными активистами и потребовала неотложного расследования.

«Важно понимать, что мишенью для таких нападений может стать и становится любой: ромы, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели. Никто сейчас не может быть уверен, что он не станет следующей жертвой стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность», – передает ТАСС слова директора украинского отделения организации Оксаны Покальчук.

Поскальчук также отметила, что радикалы «прикрываются патриотизмом и заботой об обществе, но на самом деле терроризируют мирных граждан». «При этом правоохранительные органы, в большинстве случаев, продолжают бездействовать», – добавила она.

Отмечается, что в ночь с 20 на 21 апреля активисты националистической организации разгромили и подожгли лагерь цыган. Приехавшая на вызов полиция, увидев горящие палатки, посоветовала цыганам «быстрее уезжать из Киева», сказала Поскальчук.

Amnesty International потребовала официальной реакции Киева и неотложного расследования произошедшего.

Организация не первый раз делает замечание украинским властям. В марте Amnesty International и Human Rights Watch потребовали наказать виновных в незаконном содержании людей в тайных тюрьмах СБУ.

В феврале Amnesty International подготовила ежегодный доклад, из которого следует, что на Украине наблюдается регресс в вопросах соблюдения прав человека, а сам Киев забыл про лозунги и обещания евромайдана.