Президент Сербии решил посетить Парад Победы в Москве

Сербский лидер Александр Вучич планирует посетить Россию и присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая.

Отмечается, что до Парада Победы Вучич намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения региональных вопросов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Танюг.

«В мире модно говорить об окончании Первой и Второй мировых войн. Здесь речь идет о великой победе над фашизмом, а в России - о победе в Отечественной войне. Это огромная и великая победа для сербского народа, который оказался среди более всего пострадавших в мире. Насколько мы могли своими малыми, но не незначительными в смысле боеспособности силами, мы внесли свой вклад в победу над величайшим злом в мире», – сказал президент Сербии.

Он отметил также, что рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным региональную тематику.

«В мировых темах я не собеседник (...) Вмешиваться в мировые вопросы не умею и не могу, и не заинтересован. У нас раньше были лидеры, которые хотели заниматься всем на свете, а я хочу заниматься своей страной, и чтобы мы были как можно успешнее», – сказал Вучич.

Президент Сербии также добавил, что ожидает дальнейшего увеличения объемов российско-сербского товарооборота.

Кроме того, стало известно, что лидер независимого политического движения «Неподчинившаяся Франция», экс-кандидат в президенты республики Жан-Люк Меланшон планирует посетить Россию в 73-ю годовщину Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

«Я поеду в Россию, чтобы показать, что между нашими странами существуют братство и большая симпатия. Именно поэтому я решил отправиться туда, чтобы отпраздновать победу над фашизмом. Россияне – наши друзья, россияне – наши партнеры, даже если с ними у нас могут быть дискуссии по некоторым вопросам», – заявил Меланшон.

Он добавил, что хочет «порвать с атмосферой холодной войны против России, которая насаждается североамериканскими идеологами», и выразил уверенность, что «все думающие (...)считали бы ошибкой выступление на стороне США в конфронтации с Россией».

Также политик в ходе пресс-конференции, посвященной планам движения «Неподчинившаяся Франция» на ближайшую перспективу, высказался за выход Франции из НАТО, подчеркнув, что США пытаются втянуть страну в новые войны.

Кроме того, Меланшон намерен принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве.

«Я считаю, что это замечательная и волнующая манифестация, когда люди маршем идут с фотографиями тех, кто погиб во время войны. Для меня очень важно посетить Россию», – признался политик.

Он добавил, что планирует выехать в Россию «в понедельник вечером или во вторник утром».

Жан-Люк Меланшон является депутатом Национального собрания Франции (нижняя палата), где он представляет избирателей Марселя. На состоявшихся год назад президентских выборах во Франции политик получил в первом туре голосования поддержку почти 20% избирателей.

Ранее сообщалось, что Кремль не планирует готовить специальных приглашений для глав других государств на праздничные мероприятия 9 мая, так как они открыты для всех.