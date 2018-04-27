Кремль рассказал о приглашениях на парад 9 мая

Власти России не планируют готовить специальных приглашений для глав других государств на праздничные мероприятия 9 мая, они открыты для всех, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На 9 мая специальных приглашений нет. Как правило, туда приезжают те, кто, так или иначе, хочет присутствовать на этом параде. У нас много очень открытых приглашений, но специального присутствия глав государств и правительств в протокольном порядке не планируется и не готовится. Но, повторю, мероприятие открыто для всех желающих», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, приглашали ли в Кремле кого-то из иностранных лидеров на мероприятия 9 мая.

Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 13 тыс. человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.