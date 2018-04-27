Кремль рассказал о приглашениях на парад 9 мая

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27 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Турция готовится искупаться в золоте русских туристов

Турция надеется на рекордный поток туристов из России, несмотря на девальвацию рубляФото: Diego Cupolo/Zuma/Global Look Press
Стоимость путевок в Турцию выросла соразмерно росту курса доллара к рублю. В страхе перед провальным сезоном в случае еще большей нестабильности российские туроператоры пытаются договориться с турками, чтобы те снизили цены на отели. Однако Турция, потерявшая миллиарды в период закрытия российского направления, верит в золотой дождь из туристов в этом году, поэтому снижать цены не желает. Не рискуют ли турки? Подробности...
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Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

Сначала Григорий Родченков изменил свою внешность, а потом и показания Фото: кадр телеканала CBS
Главный свидетель обвинений в адрес России в использовании допинга Григорий Родченков отказался от части своих утверждений – и это само по себе сенсация и скандал. По мифу о «государственной системе поддержки» допинга в России нанесен колоссальный удар. Но что это значит для всей системы демонизации России, принятой сегодня на Западе? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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Для создания единой безъядерной Кореи надо выполнить одно условие

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными пускамиФото: Korea Summit Press/ZUMA/Global Look Press
Лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречу, которую по праву можно назвать эпохальной. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран. Насколько эти громкие заявления соответствуют действительности и как скоро их смогут воплотить в жизнь? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Дебилизация населения начинается с уроков литературы

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
«Трамп хороший или плохой? Был хороший, а стал плохой. Хм… Удивительно! Наверное, только прикидывался хорошим. А-а, да, точно!.. Прикидывался! Перехитрил». Вот такое понимание политики демонстрирует наше общество. Подробности...
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Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена

Денис Селезнев, блогер
Куски развалившегося советского народа по мере распада скреплявшей его технической кооперации расходятся, как в море корабли. Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена, когда волны Черного и Азовского морей омывали Дикое Поле. Подробности...

Тем, кому чужда светлая память, объяснять ничего не надо

Виктория Федотова, журналист
«Бессмертный полк» – дань памяти и акт примирения с историей каждой семьи и страны в целом. В отличие от военного парада, он не несет милитаристского заряда, это сугубо гражданская акция. Гражданская во всех смыслах. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

      Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбита
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        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Кремль рассказал о приглашениях на парад 9 мая

          27 апреля 2018, 13:39

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Власти России не планируют готовить специальных приглашений для глав других государств на праздничные мероприятия 9 мая, они открыты для всех, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

          «На 9 мая специальных приглашений нет. Как правило, туда приезжают те, кто, так или иначе, хочет присутствовать на этом параде. У нас много очень открытых приглашений, но специального присутствия глав государств и правительств в протокольном порядке не планируется и не готовится. Но, повторю, мероприятие открыто для всех желающих», передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, приглашали ли в Кремле кого-то из иностранных лидеров на мероприятия 9 мая.

          Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 13 тыс. человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.


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