Бабченко сказал, когда снова начнет опасаться за свою жизнь

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что снова будет опасаться за свою жизнь через пару месяцев. В комментариях его призвали «не расслабляться».

«Господи, как же это здорово – не быть мишенью. Когда ты точно знаешь – все, в этот раз все. Закончилось. Не пристрелят. А значит, пару месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить – началась на тебя охота опять или нет. По-моему, это будут лучшие пару месяцев за последние годы моей жизни. Хожу. Улыбаюсь. Поспать бы еще. Устал я», – написал журналист Аркадий Бабченко в Facebook.

Коллега-журналист Саша Сотник предостерег Бабченко:

«Аркаша, они оправятся за месяц-полтора. Не расслабляемся. И, кстати, будут действовать изощреннее и другими способами», – написал он в ответ к посту.

«Аркадий, год назад была похожая ситуация с моей подругой Аминой Окуевой. Неудачное покушение. Амина среагировала быстро и решительно. Но это ее не уберегло от пули через несколько месяцев», – написал пользователь под ником Кот Мяу Жужик.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Грицак обвинил российские спецслужбы в организации покушения на Бабченко. Сам Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Тем временем стало известно, что у украинских правоохранителей нет прямых доказательств того, что люди из России, с которыми общался предполагаемый организатор «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, представляют российские спецслужбы.

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».