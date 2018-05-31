Песков обозначил роль Кремля в вопросе депортации миссионеров

Решения о депортации миссионеров не входят в компетенцию Кремля; вопросом занимаются профильные ведомства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в вопрос высылки миссионеров является прерогативой «других органов», а не Кремля; что же касается подобных ситуаций, то «здесь нужно смотреть на каждый отдельно взятый случай», так как «существуют определенные основания для этого», передает ТАСС.

При этом Кремль не располагает конкретной информации о связанных с этим вопросом инцидентах.

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал прозвучавшие в вопросе одного из журналистов случаи о депортации раввина Омской области, якобы обвиненного в посягательстве на конституционный строй, а также студентки из Свазиленда.

В мае стало известно, что главного раввина Сибири Ашера Кричевского. Раввин пытался оспорить решение суда, передает интернет-портал «Город 55».

О точных причинах депортации Кричевского не сообщается.

В то же время в Нижнем Новгороде постановлением Сормовского районного суда была признана виновной в незаконной миссионерской деятельности на территории России студентка из Свазиленда Носиса Шиба, сообщает «Комсомольская правда».

Девушку приговорили к штрафу и выдворению из страны.

Напомним, в июле 2016 года президент Владимир Путин подписал принятый парламентом пакет антитеррористических законов. В частности, по нему была введена ответственность за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.