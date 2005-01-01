У убийцы Бабченко обнаружили сообщника

Убийца журналиста Аркадия Бабченко действовал не один, у него был сообщник, роль которого устанавливается, заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

«Да, более одного было. Сейчас мы устанавливаем роль и прикрывал ли кто-то стрелка», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее глава нацполиции Украины Сергей Князев допустил, что Аркадия Бабченко убил профессионал.

Напомним, вечером во вторник в Киеве журналисту Аркадию Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. Украинская полиция назвала первые версии убийства, составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также опубликовано фото тела с места убийства.

На Украине уже выразили уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

В России назвали звучащие в Киеве обвинения в адрес российских спецслужб в убийстве Бабченко продолжением курса на русофобию со стороны украинских властей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о странностях в деле об убийстве Бабченко.