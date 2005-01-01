Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал «сжечь Москву и Кремль», заявив, что Россия является «империей варваров».

Омелян написал в Facebook, что «целью варваров» является уничтожение всего, что они «не способны покорить, понять, украсть».

«Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать – только сжечь», – заявил украинский политик.

Он также приписал «империи варваров» убийство миллионов людей, безостановочную ложь и уничтожение инакомыслящих, не указав, однако, о чем вообще идет речь.

Омелян упрекнул «отдельных западных политиков» в поддержании отношений с Россией, и заявил, что им повезет, если «московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока что спокойных европейских улочках».

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пообещал уничтожить Крымский мост в ходе «деоккупации» полуострова. В МИД России заметили, что это призыв к совершению теракта.