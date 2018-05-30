Telegram заявил о блокировке обновлений приложения в Apple

Apple блокирует обновления приложения Telegram с середины апреля, сообщила администрация мессенджера.

«К сожалению, Apple блокирует Telegram от обновления своего приложения iOS глобально с середины апреля», – передает РИА «Новости» ответ компании на вопрос на сайте о том, как внедряется в работу мессенджера регламент Евросоюза о защите персональных данных, вступивший в силу 25 мая. Само приложение в App Store по-прежнему доступно.

Telegram заявил, что особенных изменений в работе мессенджера пользователи не увидят.

«Мы по-прежнему работаем с нашими юристами над обновлениями к политике конфиденциальности Telegram (но сильных изменений там не ожидается). Пользователи на системе Android получили доступ к обновлениям, в соответствии с GDPR, уже в версии Android 4.8.9.», – заявили в компании.

Напомним, 28 мая Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из Appstore приложение Telegram, прекратить рассылку его push-уведомлений.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что ведомство ведет переговоры с юристами компаний Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах.

Он подчеркивал, что все последние теракты, в том числе и в России, координировались через мессенджер Telegram.