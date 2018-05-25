Роскомнадзор заявил об организации всех последних терактов через Telegram

Все последние теракты, в том числе и в России, координировались через мессенджер Telegram, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Жаров подчеркнул, что ФСБ располагает неопровержимыми доказательствами этому, и назвал требования российской спецслужбы к мессенджеру обоснованными, передает РИА «Новости».

Глава Роскомнадзора также сообщил, что частные компании работают над государственным мессенджером для чиновников. Однако, отметил он, это непростая задача: у него должно быть отечественное шифрование, оно должно быть эффективным и обеспечивать защиту разных уровней.

«Вопрос высококонкурентный. Я знаю две разработки высокого уровня, которые сейчас рассматриваются», – добавил он.

Жаров также сообщил, что Роскомнадзор ведет переговоры с юристами компаний Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах.

Накануне вице-премьер Максим Акимов заявил, что ситуация с мессенджером Тelegram является поиском баланса между интересами бизнеса, государства и правами человека, а не «дремучее охранительство».