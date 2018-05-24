В кабмине объяснили, почему ситуация с Тelegram - не «дремучее охранительство»

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что ситуация с мессенджером Тelegram является поиском баланса между интересами бизнеса, государства и правами человека.

«Я полагаю, что этот конкретный кейс – сложный и травматичный для всех сторон», – сказал Акимов, передаете ТАСС.

По его словам, случай с Тelegram – не случай «дремучего охранительства, а поиск этого сложного баланса».



«Мы не можем игнорировать наши же с вами собственные интересы и в одном случае говорить - мы нуждаемся в защите, а в другом случае, мягко скажу, излишне критически относиться к попыткам выстроить такие элементы защиты», – подчеркнул Акимов.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским спецслужбам.