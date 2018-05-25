Google и Apple попросили удалить Telegram из магазинов

Роскомнадзор ведет переговоры с юристами компаний Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

«Они придерживаются одной позиции, мы – другой», – сказал Жаров «Интерфаксу».

Он пояснил, что юристы Роскомнадзора и компаний «по-разному толкуют третий пункт решения суда». Google и Apple не хотят признавать себя «иными юридическими лицами», которые, согласно решению, обязаны закрыть доступ к приложению.

Накануне вице-премьер Максим Акимов заявил, что ситуация с мессенджером Тelegram является поиском баланса между интересами бизнеса, государства и правами человека, а не «дремучее охранительство».

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским спецслужбам.