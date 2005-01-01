Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из Appstore

Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из Appstore приложение Telegram, прекратить рассылку его push-уведомлений, сообщили в ведомстве.

Роскомнадзор сообщает на своем сайте, что направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение в России приложения Telegram Messenger.

Ведомство просит компанию в кратчайшие сроки проинформировать о своих дальнейших действиях, направленных на решение этого вопроса.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что ведомство ведет переговоры с юристами компаний Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах.

Он подчеркивал, что все последние теракты, в том числе и в России, координировались через мессенджер Telegram.