МОК заставил Украину отменить антироссийское решение

Украинские власти отменили запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях на территории России под влиянием Международного олимпийского комитета, заявил президент МОК Томас Бах.

«Украинский министр спорта запретил своим спортсменам участвовать в соревнованиях в России. Но после переговоров с МОК это решение был изменено, а украинцы могут участвовать в соревнованиях в России», – передает слова Баха ТАСС.

Он добавил, что украинские власти официально подтвердили Международному олимпийскому комитету, что этот запрет больше не действует.

В середине марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными».

Однако в середине апреля министерство молодежи и спорта Украины отменило прямой запрет на выступления своих спортсменов на международных соревнованиях на территории России, но запретило финансировать их участие в указанных мероприятиях за счет федерального бюджета.

В среду Жданов посетовал, что ряд украинских спортсменов «вопреки позиции государства» отправились на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который проходит с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске.