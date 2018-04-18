Для украинских спортсменов отменили прямой запрет на участие в турнирах в России

Министерство молодежи и спорта Украины отменило прямой запрет на выступления своих спортсменов на международных соревнованиях на территории России, но запретило финансировать их участие в указанных мероприятиях за счет федерального бюджета.

Согласно новому постановлению от 11 апреля, предыдущий указ утратил силу. Вместо этого министерство молодежи и спорта Украины запретило финансировать проведение учебно-тренировочных сборов и участие спортсменов в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Спортивным федерациям по-прежнему рекомендовано «воздержаться» от выступления на турнирах в России, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная Украины примет участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе, несмотря на запрет министерства молодежи и спорта Украины.

Напомним, в середине марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными». В ответ глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил украинским спортсменам задуматься о переезде в Россию, чтобы регулярно участвовать в международных спортивных соревнованиях.